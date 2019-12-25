В суд передано дело о пытках в Ярославской колонии

Обвинительное заключение уже утвердила прокуратура, — подтвердили в ведомстве. Фигурантами дела стали сотрудники и руководство колонии №8 по Ярославской области. Расследование началось после публикации видео пыток заключенных. Ролик был опубликован летом прошлого года.