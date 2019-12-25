Президент ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследование ФБК о бизнес-джетах, которые принадлежали банку

Президент ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о бизнес-джетах, которые принадлежали банку. Представители фонда утверждали, что одним из самолетов пользуется телеведущая Наиля Аскер-заде, которую фонд связывает с Костиным. По словам самого банкира, которые приводит Русская служба Би-би-си, он не исключил, что предпримет какие-то действия в ответ на публикации ФБК, но перед этим намерен обдумать свои шаги.