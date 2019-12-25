Российский МИД обвинил руководство ООН в попустительстве действиям США, которые не выдают визы российским офицерам

Речь идет о военнослужащих, которые входят в военно-штабной комитет Совета безопасности ООН, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Как результат, — подчеркнула она, — российские офицеры вынуждены месяцами ждать американской визы. Иногда некоторые обращения рассматриваются больше года. Ранее в Москве обращали внимание, что Соединенные Штаты не выдали визы ряду членов делегации России, которая должна была участвовать в Генеральной ассамблее ООН.
2019-12-25T20:00:00+03:00
2019-12-25T20:03:38+03:00
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20:00, 25 декабря 2019
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