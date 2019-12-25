Туман накроет Москву в ночь на четверг

Видимость может упасть до 500, а то и до 200 метров, — предупреждает столичное управление МЧС. Такая погода может сохраниться до 10 утра четверга. В этой связи ведомство советует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. Пешеходов просят надевать одежду со светоотражающими элементами.