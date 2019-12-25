Bloomberg: Около полусотни яхт миллиардеров собрались у острова Сен-Мартен в Карибском море

Около полусотни яхт миллиардеров собрались у острова Сен-Мартен в Карибском море, — передает агентство Bloomberg. Богатейшие люди мира отмечают там Рождество. Среди судов замечена яхта Eclipse, которая принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Она оказалась крупнейшей из всех судов такого класса, которые прибыли к острову в Карибское море. Чуть уступает в длине яхта Ocean Victory – совладельца магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, — отмечает агентство.
2019-12-25T19:31:00+03:00
2019-12-25T19:31:33+03:00
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19:31, 25 декабря 2019
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