Bloomberg: Около полусотни яхт миллиардеров собрались у острова Сен-Мартен в Карибском море

Около полусотни яхт миллиардеров собрались у острова Сен-Мартен в Карибском море, — передает агентство Bloomberg. Богатейшие люди мира отмечают там Рождество. Среди судов замечена яхта Eclipse, которая принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Она оказалась крупнейшей из всех судов такого класса, которые прибыли к острову в Карибское море. Чуть уступает в длине яхта Ocean Victory – совладельца магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, — отмечает агентство.