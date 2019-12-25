Басманный суд Москвы арестовал сегодня замначальника Внуковской таможни Константина Мишина

Он проходит по делу о злоупотреблениях в ведомстве. Накануне были арестованы начальник управления дознания Федеральной таможенной службы, генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро. Следователи говорят, что они помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде денежных средств. В ходе обыска у Кизлыка изъяли 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы. Как пишет сайт «Открытые медиа», арестованный генерал также владеет квартирой в центре Москвы, стоимость которой оценивается в 50 миллионов рублей.
2019-12-25T19:30:00+03:00
2019-12-25T19:30:58+03:00
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19:30, 25 декабря 2019
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