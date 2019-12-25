Миллиардер Михаил Гуцериев назвал неправдой сообщения о его вызове на допрос

Сегодня основатель и совладелец группы «Сафмар» появился в Кремле на встрече президента Владимира Путина с бизнесом. В интервью изданию РБК Гуцериев сказал, что он не подвергается преследованию. Его никто никуда не вызывал. От дальнейших комментариев он отказался. На прошлой неделе появлялись сообщения об обысках в квартире Гуцериева и офисах, связанных с его компанией. Это проводилось якобы в рамках дела о контрабанде нефтепродуктов.