Иранские власти отключили мобильный интернет в ряде провинций. Это произошло после того, как оппозиция призвала к новым акциям протеста. Как передает агентство Associated Press, завтрашний день станет сороковым днем после первой серии протестов, которые вспыхнули в ответ на повышение цен на топливо. Иранское руководство считает, что к этим протестам причастны США, Израиль и Саудовская Аравия.