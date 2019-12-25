Иранские власти отключили мобильный интернет в ряде провинций. Это произошло после того, как оппозиция призвала к новым акциям протеста. Как передает агентство Associated Press, завтрашний день станет сороковым днем после первой серии протестов, которые вспыхнули в ответ на повышение цен на топливо. Иранское руководство считает, что к этим протестам причастны США, Израиль и Саудовская Аравия.
2019-12-25T19:06:00+03:00
2019-12-25T19:08:20+03:00
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19:06, 25 декабря 2019
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