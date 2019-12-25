Правительство собирается выкупить долю Центробанка в Сбербанке. На это могут пойти средства ФНБ.

Переговоры о передаче контрольного пакета акций Сбербанка (50% + одна акция) от Банка России другой государственной структуре действительно идут, сказала «Интерфаксу» глава ЦБ Эльвира Набиуллина, уточнив, что окончательное решение не принято. По ее словам, речь идет «именно о продаже», а не о передаче бумаг. Набиуллина связала дискуссии с дивидендами от акций кредитной организации, отметив, что их перечисление в бюджет должно рассматриваться только как исключительная временная мера, Центробанк такую практику не приветствует.

По словам источников Рейтер, для покупки доли ЦБ в Сбербанке правительство планирует задействовать средства Фонда национального благосостояния. При этом, по их данным, ЦБ хочет получить именно рыночную стоимость, которая судя по котировкам на Московской бирже, может составлять 2,8 триллиона рублей. Это примерно треть от всех средств ФНБ. При этом балансовая цена пакета, согласно отчетности ЦБ, примерно 73 миллиарда.

В Минфине отказались комментировать возможность использования средств ФНБ на выкуп акций Сбербанка.