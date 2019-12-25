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19:03, 25 декабря 2019

В правительстве России обеспокоены дефицитом кадров в медицинской сфере

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в регионах не хватает врачей. Голикова считает, что одним из вариантом решения проблемы могло бы стать привлечение кадров из частных клиник. Каким образом – она не стала уточнять.

Татьяна Голикова объясняет медленно снижение смертности россиян искажением статистики. Об этом стало известно после проверки, которую правительство провело совместно с руководством ряда российских регионов, — сказала зампред правительства на совете при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Голикова пояснила, что региональные руководители намеренно пытались занизить показатели, объясняя смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний другими причинами.



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