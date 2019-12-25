Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар намерена обжаловать приговор в ЕСПЧ

Защита уже приступила к подготовке жалобы в Страсбург, — рассказал «Эху» ее адвокат Вадим Клювгант. Он пояснил, что сейчас готовится кассационная жалоба и апелляционное определение. Наама Иссахар была приговорена в России к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков, которые обнаружили в ее багаже. Между тем адвокаты обращают внимание, что женщина летела домой из Индии транзитом через московский аэропорт, а потому она даже не пересекала российскую границу.
2019-12-25T19:02:00+03:00
2019-12-25T19:03:15+03:00
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Эксклюзив Эха 19:02, 25 декабря 2019
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