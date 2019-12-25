Путин отправил в отставку начальника управления внутренних дел на Московском метрополитене

По данным агентства ТАСС, генерал-майор полиции Николай Савченко уволен из-за стрельбы на станции метро «Рязанский проспект». В начале осени полицейский достал оружие и начал стрелять по коллегам из управления собственной безопасности, которые пытались его задержать. Один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован. Сам стрелявший задержан. Другой источник агентства ТАСС утверждает, что Савченко сам написал рапорт об уходе в связи с выходом на пенсию.
2019-12-25T19:00:00+03:00
2019-12-25T19:02:17+03:00
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19:00, 25 декабря 2019
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