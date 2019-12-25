Правительство собирается использовать средства ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Российское правительство, по некоторым данным, собирается использовать средства фонда Национального благосостояния для выкупа доли Центробанка в Сбербанке. Об этом агентству Reuters сказал госбанкир, который знаком с деталями плана и другой источник, знакомый с деталями переговоров. Собеседники агентства говорят, что сделка ожидается в начале следующего года. При этом планируется, что средства, которые направят на выкуп пакета акций, в итоге вернутся в бюджет. Пока неизвестно, по какой цене правительство собирается выкупать долю Центробанка. Сообщалось, что 50% плюс одну акцию Сбербанка финансовый регулятор оценил почти в 73 миллиарда рублей. О том, что обсуждается вопрос о продаже этого пакета, ранее сегодня сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
2019-12-25T18:32:00+03:00
2019-12-25T18:36:03+03:00
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18:32, 25 декабря 2019
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