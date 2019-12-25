Одиночные пикеты в поддержку сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова проходят этим вечером в центре Москвы

Одиночные пикеты в поддержку сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова проходят этим вечером в центре Москвы. Их участники пришли к зданию Генштаба на Знаменке. Как передает корреспондент «Эха», сейчас там находятся около двух десятков человек. В начале недели силовики провели обыск в квартире Шаведдинова, после чего увезли его. Позже стало известно, что соратника Алексея Навального принудительно отправили проходить военную службу на архипелаг Новая Земля. Как отмечал сам Навальный, Шаведдинов не уклонялся от призыва, однако, он судится с министерством обороны.
2019-12-25T18:31:00+03:00
2019-12-25T18:33:07+03:00
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Эксклюзив Эха 18:31, 25 декабря 2019
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