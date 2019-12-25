Роскомнадзор просит суд заблокировать 2 сервиса электронной почты

Это связано с тем, что их владельцы отказываются исполнять требования законодательства, — сказали агентству ТАСС в ведомстве. Речь идет о ресурсах Scryptmail.com и Mailbox.org. Ранее ФСБ требовало от владельцев этих сервисов предоставить спецслужбе информацию. Между тем, один из основателей сервиса Mailbox Пеер Хайнлайн сказал сайту «Открытые медиа», что узнал о претензиях Роскомнадзора от журналистов. Никаких запросов от российских властей, по его словам, они не получали.
2019-12-25T18:31:00+03:00
2019-12-25T18:31:48+03:00
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18:31, 25 декабря 2019
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