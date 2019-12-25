В Севастополь из Петербурга прибыл первый пассажирский поезд с тех пор, как Украина закрыла ж/д сообщение с Крымом

В Севастополь из Санкт-Петербурга сегодня прибыл первый пассажирский поезд с тех пор, как Украина несколько лет назад закрыла железнодорожное сообщение с полуостровом. Он прошел Крымский мост, движение поездов по которому открыли в понедельник.

Прибытие «Таврии» — так называется этот поезд – транслировали на большом экране перед вокзалом Севастополя, чтобы избежать большого скопления народа на перроне. Встречать состав пришли сотни людей – с триколорами, другими флагами, кто-то с портретом российского президента Владимира Путина. Толпа приветствовала поезд аплодисментами, криками «Ура!» и «Россия!». Прибытие «Таврии», которая была в пути почти 44 часа, было похоже на народный праздник — на перроне организовали фотозону, раздачу горячих напитков, а также выступление Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

Прибытие поезда стало этим утром одной из центральных тем в новостях федеральных телеканалов. Подчеркивается, что это первый пассажирский поезд, прошедший по Крымскому мосту, открытому в понедельник. Он преодолел почти 2,5 тысячи километров. До крымских событий 2014 года поезда ходили через территорию Украины. Тогда время в пути от Санкт-Петербурга до Севастополя было почти на 10 часов меньше.

Накануне в Крым отправился первый поезд из Москвы. Он прибудет в Симферополь завтра. Время в пути составит 33 часа.