Кремль не согласен с Лукашенко, что у Кремля и правительства разные подходы к формированию отношений с Минском

В Кремле не согласны с вчерашним заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что у Кремля и правительства России разные подходы к формированию отношений с Минском. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Белоруссия может воспользоваться любыми альтернативами по покупке энергоресурсов, и Россия не та страна, которая будет что-то навязывать силой.

Ранее Александр Лукашенко в интервью Алексею Венедиктову заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и, как он выразился, конфисковать для этого две трубы нефтепровода «Дружба».

Главный редактор сайта Carnegi.ru Александр Баунов считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ищет союзников в России, которые могли бы оказать моральную поддержку его стремлению сохранить независимость страны.