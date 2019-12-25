Вице-премьер Татьяна Голикова вновь раскритиковала проведенную в России оптимизацию здравоохранения

Глава Минздрава Вероника Скворцова с этим не согласилась.

Негативное отношение к реформе вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в кабмине, в том числе, вопросы здравоохранения, высказала в эфире одного из федеральных телеканалов.

Одним из вариантов решения проблемы Голикова видит в создании жесткой вертикали в сфере медицины. Однако, по ее словам, некоторые регионы не согласны передавать эту сферу в федеральное подчинение.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова признала, что программа оптимизации, действительно, по-разному проведена по России, но сочла оценку вице-премьера излишне эмоциональной. Она не согласилась с тем, что в результате снизились доступность и качество медицины. «Иначе мы бы не обеспечили рост продолжительности жизни более, чем на 5 лет», — пояснила Скворцова, отметив, что в отрасли «реально идет нормальное, позитивное движение», но есть, что усовершенствовать.

До сих пор непонятно, по какой системе развивается медицина в России, сказал в эфире телеканала РБК экс-директор фонда ОМС Владимир Гришин.

В начале ноября, Голикова уже говорила, что оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно». Аналогичное мнение выразил вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, отрасль нуждается в модернизации медучреждений, которые находятся в плохом, «если не сказать ужасном», состоянии.

Реформа здравоохранения началась в России в 2010 году. Она предполагала оптимизацию расходов за счет закрытия неэффективных больниц и использование высокотехнологичных медучреждений.