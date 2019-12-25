Расходы компаний на закупку отечественного программного обеспечения в уходящем году превысили 10 млрд рублей

В следующем году вырастут до 82-х миллиардов, — сообщил сегодня вице-премьер России Максим Акимов. Тем временем производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным программным обеспечением. Вступление в силу в середине следующего года норм о предустановке отечественного софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств, — предупреждают они. Об этом сегодня пишет «Коммерсантъ» в статье «В предустановке полной нестабильности».

Закон о предустановке отечественного софта был принят в этом году. Против него выступали производители и продавцы техники.