Одного из основателей Рунета Алексея Солдатова отправили под домашний арест

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Бывший заместитель министра связи останется под домашним арестом как минимум до 28-ого января, — пишет газета «Коммерсантъ». Изначально следователи просили отправить его в СИЗО, но Тверской суд учёл положительные характеристики Алексея Солдатова. При этом, инстанция приняла это решение еще в середине декабря. Сегодня об этом стало известно, поскольку близкий к экс-чиновнику источник и неназванный участник it-рынка рассказали об аресте интернет-изданию «Медуза».

Его собеседники отметили, что дело связано с передачей IPv4-адресов на сумму более 600 миллионов рублей из Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей в чешскую компанию, которая частично принадлежит Алексею Солдатову. Экспертный центр электронного государства в свою очередь пишет, этой осенью научной организации понадобилось продлить свои ip адреса, но выяснилось, что они принадлежат не ей, а чешской Reliable Communications, которая просит за продление в десять раз больше денег. Из-за этого, утверждает центр, институт обратился в различные ведомства и в администрацию президента, после чего сотрудники силовых структур якобы и заинтересовались этой историей.

Ни сам бывший замминистра связи, ни его представители эту информацию пока не комментировали.