Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, который был силой доставлен в военную часть на Новой Земле, сегодня вышел на связь

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов, который был силой увезен из своей квартиры и доставлен в военную часть на Новой Земле, сегодня вышел на связь. Как рассказал основатель ФБК Алексей Навальный, Шаведдинову удалось позвонить ему. Навальный назвал происходящее вокруг Шаведдинова абсолютным беззаконием. Навальный напомнил, что вопреки заявлениям военных Шаведдинов не уклоняется от призыва, а судится с Министерством обороны.

Ранее заместитель военкома Москвы Максим Локтев заявил, что Шаведдинова отправили в армию законно, поскольку ранее он якобы уклонялся от несения службы. Форма призыва сотрудника ФБК в армию никак не бросает на нее тень, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Незарегистрированная Либертарианская партия России сегодня призвала выйти к зданию Генштаба в Москве с одиночными пикетами.

Решение направить Шаведдинова нести службу в часть на Новую Землю незаконно. Призыв не должен происходить с применением насилия, — рассказал нам координатор правозащитной организации «Гражданин и армия» Сергей Кривенко. Он отметил, что львиная доля призывников сначала направляется в учебные центры и только потом в части. При этом некоторых действительно сразу направляют в части, но явно не из Москвы самолетом на Новую Землю. Обозреватель «МБХ медиа» Зоя Светова назвала действия Минобороны в отношении Руслана Шаведдинова возмутительными. Они напомнили ей не призыв, а похищение. По мнению Световой, в ситуацию должны вмешаться международные правозащитные организации, в частности, ЕСПЧ.