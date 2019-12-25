Скандал разгорелся вокруг одного из участников предвыборной гонки США Майкла Блумберга

Скандал разгорелся вокруг одного из участников предвыборной гонки США, миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Вероятный соперник президента Дональда Трампа на выборах в следующем году признал, что для обзвона избирателей были наняты заключенные одного из тюремных колл-центров, — передает Би-би-си. При этом Блумберг подчеркнул, что узнал об этом от репортеров. Его подчиненные уже расторгли контракт с компанией, которая отвечала за обзвон. Об использовании труда заключенных в предвыборной кампании демократа ранее писал американский сайт Intercept.
2019-12-25T17:31:00+03:00
2019-12-25T17:34:12+03:00
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17:31, 25 декабря 2019
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