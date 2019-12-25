Скандал разгорелся вокруг одного из участников предвыборной гонки США Майкла Блумберга

Скандал разгорелся вокруг одного из участников предвыборной гонки США, миллиардера и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Вероятный соперник президента Дональда Трампа на выборах в следующем году признал, что для обзвона избирателей были наняты заключенные одного из тюремных колл-центров, — передает Би-би-си. При этом Блумберг подчеркнул, что узнал об этом от репортеров. Его подчиненные уже расторгли контракт с компанией, которая отвечала за обзвон. Об использовании труда заключенных в предвыборной кампании демократа ранее писал американский сайт Intercept.