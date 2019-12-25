Жительницу Карелии оштрафовали на 350 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма

Мать-одиночка и участница анархистской организации Екатерина Муранова стала фигурантом дела за комментарий в социальной сети ВКонтакте. Это случилось во время обсуждения взрыва в приемной архангельского управления ФС, который житель региона устроил еще в прошлом году. Как отмечает интернет-издание «Медиазона», на суде против Мурановой свидетелями обвинения стали студенты-юристы, которые давали однотипные показания.