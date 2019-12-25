Бывший замминистра связи Алексей Солдатов отправлен под домашний арест

Он проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как пишет интернет-издание «Медуза», расследование связано с передачей компании Солдатова, которая зарегистрирована в Чехии, почти полумиллиона так называемых IP-адресов четвертой версии. Как ранее писала газета «Коммерсантъ», структуры бывшего замминистра получили от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей, который отвечает за распределение интернет-адресов.
2019-12-25T17:30:00+03:00
2019-12-25T17:33:20+03:00
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17:30, 25 декабря 2019
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