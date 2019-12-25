В Москве начались предновогодние пробки

Заторы достигают максимальных значений.

В Центре организации дорожного движения сообщают, что сейчас пробки достигают восьми баллов, а до окончания часа-пик, это примерно в половину девятого вечера, станет еще хуже. Похожие данные предоставляет и сервис «Яндекс.пробки». В связи с этим ведомство просит не пользоваться личными автомобилями и пересесть на общественный транспорт. Самые сильные заторы сейчас наблюдаются в Замоскворечье, Тверском районе и на Садовом кольце.

Проблемы на дорогах сегодня были почти весь день. В значительной степени это связано с тем, что вокруг Кремля перекрыли несколько улиц. Так поступили из-за общероссийской новогодней ёлки, которая проходила в центре города. Это был большой праздник, куда свезли около шести тысяч детей со всей страны. Ситуацию усугубляло то, что некоторые центральные улицы временно перекрывали для проезда колонн автобусов, которые перевозили зрителей.

Также столичные власти предупреждают, что на время праздников в центре Москвы организуют большую пешеходную зону, и для этого вокруг Кремля и трёх площадей неподалеку поставят семь КПП.