Путин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

На заседании совета по стратегическому развитию нацпроектов глава государства подчеркнул, что эту позицию подтверждают опросы общественного мнения, которые проводит, в том числе, Федеральная служба охраны. По словам Путина, не удалось достичь запланированного, в частности, в борьбе за снижение смертности в России.