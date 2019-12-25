Чуть меньше половины россиян готовы проголосовать за «Единую Россию» на ближайших выборах. Согласно результатам опроса «Левада-центра», партию власти согласились поддержать 47%. Каждый седьмой готов голосовать за КПРФ или ЛДПР. «Справедливая Россия» и «Коммунисты России» набрали бы по 5% голосов. Опрос проводился более чем в 130 населенных пунктов, в нем участвовали чуть более 1600 человек.
2019-12-25T17:03:00+03:00
2019-12-25T17:07:01+03:00
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17:03, 25 декабря 2019
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