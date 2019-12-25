Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя департамента информационных технологий столицы Артема Костырко. Чиновник, в частности, руководил технической рабочей группой по электронному голосованию на выборах депутатов в Мосгордуму. Этот эксперимент проходил в сентябре в трех из 45 одномандатных округов. Как передает агентство «Интерфакс», Костырко освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
2019-12-25T17:03:00+03:00
2019-12-25T17:06:48+03:00
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17:03, 25 декабря 2019
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