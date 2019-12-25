В Генштаба вооруженных сил России должны начаться пикеты в поддержку сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

На днях его принудительно отправили в воинскую часть на северный архипелаг Новая земля. Одиночные пикеты будут проходить у здания ведомства на Знаменке. Сам Шаведдинов сегодня смог связаться с основателем фонда Алексеем Навальным. Как сказал политик «Эху», все, что происходит вокруг сотрудника ФБК, является ничем иным, чем проявлением беззакония. Навальный напомнил, что Шаведдинов не уклонялся от призыва. В данный момент он судится с министерством обороны, — подчеркнул политик.
2019-12-25T17:01:00+03:00
2019-12-25T17:04:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2560459-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 17:01, 25 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..
Зам комиссара Москвы: Призыв на военную службу Руслана Шаведдинова и его отправка на архипелаг Новая Земля законны По данным комиссариата , Шаведдинов признан годным к военной службе, место службы выбрано в соответствии с результатами медосвидетельствования и группы профессиональной пригодности…