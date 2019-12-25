В Генштаба вооруженных сил России должны начаться пикеты в поддержку сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

На днях его принудительно отправили в воинскую часть на северный архипелаг Новая земля. Одиночные пикеты будут проходить у здания ведомства на Знаменке. Сам Шаведдинов сегодня смог связаться с основателем фонда Алексеем Навальным. Как сказал политик «Эху», все, что происходит вокруг сотрудника ФБК, является ничем иным, чем проявлением беззакония. Навальный напомнил, что Шаведдинов не уклонялся от призыва. В данный момент он судится с министерством обороны, — подчеркнул политик.