Многочисленные пробки образовались в центре Москвы уже сегодня днем

По данным сайта «Яндекс.Пробки», уровень загруженности столичных дорог доходил до 9 баллов. В Центре организации дорожного движения говорят, что заторы вызваны, в том числе, проведением Кремлевской елки. Кроме того, ряд магистралей перекрывались на непродолжительное время для проезда президентского кортежа. Владимир Путин участвовал в заседании российского правительства. В мэрии призывают московских автовладельцев пересесть с личного на общественный транспорт. В ближайшие часы уровень загруженности дорог вновь может вырасти до 9 баллов, относительно свободными автотрассы в центре города станут лишь после 10 вечера, — прогнозируют «Яндекс.Пробки».