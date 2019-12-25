Многочисленные пробки образовались в центре Москвы уже сегодня днем

По данным сайта «Яндекс.Пробки», уровень загруженности столичных дорог доходил до 9 баллов. В Центре организации дорожного движения говорят, что заторы вызваны, в том числе, проведением Кремлевской елки. Кроме того, ряд магистралей перекрывались на непродолжительное время для проезда президентского кортежа. Владимир Путин участвовал в заседании российского правительства. В мэрии призывают московских автовладельцев пересесть с личного на общественный транспорт. В ближайшие часы уровень загруженности дорог вновь может вырасти до 9 баллов, относительно свободными автотрассы в центре города станут лишь после 10 вечера, — прогнозируют «Яндекс.Пробки».
2019-12-25T16:33:00+03:00
2019-12-25T16:35:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 25 декабря 2019
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