В Ливии могут находиться до 2 тысяч российских наемников, — считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, речь идет о бойцах из так называемой ЧВК «Вагнер». Они воюют на стороне командующего ливийской национальной армией Халифы Хафтара, а в то же время Эрдоган напомнил, что Анкара поддерживает противников маршала – правительство национального согласия Ливии. Турецкий президент еще раз напомнил, что республика готова отправить своих военных в Ливию, если их попросит правительство в Триполи.