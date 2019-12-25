Старшеклассник в Екатеринбурге напал с молотком на учительницу в школе

Это случилось в тот момент, когда преподаватель шла на работу. Пострадавшую госпитализировали, но позже отпустили домой, пишет местный сайт 66.ru. По его сведениям, школьник напал на учительницу из-за плохих оценок по русскому языку и литературе. Якобы это случилось после того, как педагог дала подростку неделю на то, чтобы выучить монолог Чацкого из комедии «Горе от ума» Грибоедова.