Тверской суд Москвы оштрафовал главу правозащитной организации «Мемориал» Александра Черкасова на 100 тысяч рублей

Тверской районный суд Москвы оштрафовал главу правозащитной организации «Мемориал» Александра Черкасова на 100 тысяч рублей. Судья Мария Сизинцева признала его виновным в нарушении закона об «иностранных агентах», пишет сайт «Кавказский узел». Она посчитала, что нарушением является отсутствие маркировки об «иностранном агенте» на интернет-странице «Незаконный профилактический учет граждан в ОВД Северного Кавказа: как защитить свои права». В «Мемориале» объясняли, что эта страница входит в структуру основного сайта организации, поэтому отдельная маркировка не требуется. Также суд оштрафовал и сам правозащитный центр на 300 тысяч рублей.

Общая сумма штрафов по закону «об иностранных агентах» в отношении этой организации, а также международного «Мемориала» и их руководителей составляет уже около 3,5 млн рублей.