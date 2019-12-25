В войсковой части, куда направили сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, запрещено пользоваться телефонами

По словам бывшего солдата-срочника, который служил в этом подразделении на Новой Земле, мобильные устройства выдают только на выходные, но их можно купить в обход запрета. Как рассказал бывший военнослужащий сайту «МБХ медиа», в самой части не отмечались случаи жестокости или дедовщины. Сегодня политик Алексей Навальный рассказал, что его соратника Шаведдинова незаконно лишают мобильной связи. Сам сотрудник ФБК сумел позвонить основателю фонда по телефону начальника медчасти. В понедельник вечером у Шаведдинова дома прошел обыск. После стало известно, что его отвезли на Новую Землю в Архангельской области для прохождения военной службы.