9-балльные пробки в Москве объясняются кремлевской елкой. Во всяком случае, такую причину называют в Центре организации дорожного движения. Сейчас уровень пробок в Москве по сервису Яндекса 8 баллов. После 19 снова ожидаются 9-балльные пробки.
2019-12-25T16:04:00+03:00
2019-12-25T16:05:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 25 декабря 2019
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