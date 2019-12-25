9-балльные пробки в Москве объясняются кремлевской елкой. Во всяком случае, такую причину называют в Центре организации дорожного движения. Сейчас уровень пробок в Москве по сервису Яндекса 8 баллов. После 19 снова ожидаются 9-балльные пробки.