Защита израильтянки Наамы Иссасхар приступила к подготовке жалобы в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссасхар приступила к подготовке жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. О том, какие права израильтянки, по мнению защиты, нарушены, «Эху» рассказал адвокат Наамы Иссасхар Вадим Клювгант. По словам Клювганта, защита готовит кассационную жалобу на приговор и апелляционное определение, которая будет подана в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
2019-12-25T16:03:00+03:00
2019-12-25T16:04:40+03:00
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Эксклюзив Эха 16:03, 25 декабря 2019
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