Защита израильтянки Наамы Иссасхар приступила к подготовке жалобы в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссасхар приступила к подготовке жалобы в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. О том, какие права израильтянки, по мнению защиты, нарушены, «Эху» рассказал адвокат Наамы Иссасхар Вадим Клювгант. По словам Клювганта, защита готовит кассационную жалобу на приговор и апелляционное определение, которая будет подана в Первый кассационный суд общей юрисдикции.