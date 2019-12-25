Глава «Ростеха» Сергей Чемезов и его партнеры могли финансировать либеральные СМИ, выяснило интернет-издание «Проект». По его утверждению, такая поддержка была согласована с Кремлем.

Глава «Ростеха» через своих партнеров мог финансировать RTVi, «Новую газету», а также президентскую кампанию Ксении Собчак. Так, по словам бывшего сотрудника RTVi, во время перезапуска телеканала в 2017 году с новым главным редактором телеканала Алексеем Пивоваровым встречался нынешний директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко. Кроме того, по данным «Проекта», RTVi также связан с «Ростехом» через зарегистрированную в Великобритании компанию-правообладателя Brenrose Limited.

Похожая ситуация несколько лет назад сложилась и с «Новой газетой», партнером которой стал акционер компании Yota Сергей Адоньев. По утверждению источников «Проекта», в тех переговорах участвовал и Чемезов. По словам двух журналистов «Новой», острые статьи о Чемезове можно выпускать лишь после согласования с инвестором. Кроме того, Адоньев спонсировал предвыборную кампанию Ксении Собчак, утверждает близкий к ней собеседник.

Бывший высокопоставленный чиновник рассказал «Проекту», что поддержка либеральных проектов осуществляется для соблюдения баланса и демонстрации того, что в России есть свобода слова.