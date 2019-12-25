Юристы ФБК готовят жалобы из-за принудительной отправки в армию сотрудника фонда Руслана Шаведдинова

Юристы ФБК готовят жалобы из-за принудительной отправки в армию на Новую Землю сотрудника фонда Руслана Шаведдинова. Ему самому тем временем перекрыли связь с внешним миром.

Адвокаты в ближайшее время подадут в полицию несколько заявлений, в том числе о похищении человека; превышении полномочий; незаконном лишении свободы и запрете использовать средства связи.

«Статус военнослужащего Руслан не приобрел, поскольку не было призыва в установленном порядке, а было похищение», — написал Навальный в своем блоге, отметив, что часть, куда доставили сотрудника фонда, секретная, и туда принимают только после присяги. Военные запретили Шаведдинову звонить, сказав, что не дадут ему телефон «ни при каких обстоятельствах». Однако он смог связаться с Навальным, воспользовавшись чужим телефоном. Политик отмечает, что военные сами не понимают, что с ним делать. «Дальше-то что? Ставить его в караул под караулом из еще пяти солдат? Выдавать ему автомат под конвоем еще десяти автоматчиков?» — пишет Навальный. Сейчас, по его словам, Шаведдинова «не держат взаперти», но, что бы он ни делал – спит, ест или идет в туалет, за ним везде ходит специально приставленный человек «и наблюдает».

Как рассказал на условиях анонимности «МБХ медиа» бывший срочник, служивший ранее в этой воинской части, там запрещено пользоваться телефонами, их выдают только на выходные, но можно купить аппараты в обход запрета.