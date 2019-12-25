Для решения проблемы обманутых дольщиков в Подмосковье потребуется 3-5 лет и около 80 миллиардов рублей. Об этом сказал губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, в решение проблемы уже вложено 120-150 миллиардов рублей. Жилье, по его словам, получили около 60-ти тысяч человек.