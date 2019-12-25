Израильтянка Наама Иссасхар обратится в Европейский суд по правам человека

Об этом «Эху» сообщил ее адвокат Вадим Клювгант. В России Иссасхар была осуждена на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали весной этого года в «Шереметьево», где она была на транзитной пересадке. В ее багаже обнаружили около 10-ти граммов гашиша. Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. Она утверждает, что ей не был предоставлен квалифицированный переводчик, из-за чего она признала хранение наркотиков во время следствия.
2019-12-25T15:31:00+03:00
2019-12-25T15:33:34+03:00
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Эксклюзив Эха 15:31, 25 декабря 2019
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