Израильтянка Наама Иссасхар обратится в Европейский суд по правам человека

Об этом «Эху» сообщил ее адвокат Вадим Клювгант. В России Иссасхар была осуждена на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали весной этого года в «Шереметьево», где она была на транзитной пересадке. В ее багаже обнаружили около 10-ти граммов гашиша. Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. Она утверждает, что ей не был предоставлен квалифицированный переводчик, из-за чего она признала хранение наркотиков во время следствия.