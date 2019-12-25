Задержан руководитель вологодской организации «Свидетелей Иеговы». В отношении него и его соратника возбуждено уголовное дело. По версии следствия, задержанные организовали деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы Вологда», достоверно зная, что она внесена в перечень запрещенных.

В России организация запрещена с 2017-го года. Во многих регионах России члены этой организации осуждены на условные и реальные сроки.