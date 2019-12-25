Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Алексея Солдатова. Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на два источника. По их данным, возбуждено уголовное дело, которое связано с компанией Солдатова, зарегистрированной в Чехии. Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей передал компании Солдатова почти полмиллиона IP-адресов. На рынке такой пул оценивается в 10-12 миллионов долларов.