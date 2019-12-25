Адвокаты Руслана Шаведдинова подготовили ряд заявлений в правоохранительные органы. Об этом сообщил основатель ФБК Алексей Навальный. Эти иски связаны с тем, что Шаведдинова насильно вывезли из его квартиры, а затем доставили на Новую Землю в военную часть. Там ему предстоит проходить службу в армии.