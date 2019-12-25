Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

На его борту находится 23 человека. По предварительным данным, пострадавших нет, — сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Это уже второй инцидент с вертолетом Ми-8 за сегодняшний день. Ранее жесткую посадку совершил вертолет в Красноярском крае. Пострадали 16 человек.

Машина попала в снежный вихрь, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Олег Матыленко.

В экстренных службах уточнили, что вертолет перевозил вахтовиков-нефтяников, среди пострадавших командир экипажа.