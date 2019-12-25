Адвокаты Шаведдинова подадут несколько заявлений о преступлениях должностных лиц из-за его отправки на Новую Землю

Адвокаты сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова в ближайшее время подадут несколько заявлений о преступлениях должностных лиц из-за его отправки в военную часть на Новую Землю. Об этом сообщил основатель ФБК Алексей Навальный. В частности, заявления будут поданы о похищении человека, о незаконном лишении свободы, о превышении полномочий и о незаконном запрете на использование средств связи.

Ранее Навальный сообщил, что Руслан Шаведдинов связался с ним и подтвердил, что находится на Новой Земле. Так за ним, по его словам, наблюдает специально приставленный человек. Ему не дают пользоваться телефоном.