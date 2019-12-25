Главный архитектор Москвы обещает не переселять участников программы реновации в дома выше 24-х этажей

По словам Сергея Кузнецова, по программе реновации будут строиться дома и большей этажности, однако квартиры в них предназначены не для тех, чьи дома попали под реновацию. Он добавил, что столичные власти прислушиваются к мнению жителей и по ряду районов уже снизили высотность застройки.