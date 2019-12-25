До 16-ти человек выросло число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Красноярском крае. Как сказали ТАСС в региональном Минздраве, пятеро госпитализированы. У двоих из них переломы, у остальных ушибы легкой степени.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Красавия» попал при взлете в снежный вихрь. Погибших в результате этого инцидента нет.