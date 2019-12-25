Z Архив новостей новости
5 3 6 286
14:30, 25 декабря 2019

Суд вновь оштрафовал на 100 тысяч рублей главу «Мемориала» по статье о нарушении закона об иностранных агентах

Суд вновь оштрафовал на 100 тысяч рублей главу правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова по статье о нарушении закона об иностранных агентах. Черкасов наказан за отсутствие маркировки иностранного агента на странице специального проекта организации.

Это уже четвертый штраф для Черкасова, а общая сумма взысканий для международного и правозащитного «Мемориала» и его руководителей достигла 3-х миллионов 200 тысяч рублей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..

5 370 6 39386 20.12
Kобщество, политика, история, путин, снг, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Три с половиной года колонии — за «испуг» опричников? Самариддин Раджабов невиновен, как и другие «узники московского протеста». Он должен быть оправдан. А наказаны — те, кто его преследует…

5 90 6 10594 23.12
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Никто ничего не закрывает. Никто никого не увольняет На здание на Щипке претендовал еще кожвендиспансер. Им бы тоже подошло. Но мы отжали. Спорили и отжали…

5 97 6 12164 19.12
Kблаготворительность, общество, медицина, москва, мнения
Блоги

+ Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Так президент России охарактеризовал человека, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку…

5 240 6 29986 24.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, путин, события
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Тираны в мировой истории С какими бы благими намерениями тираны ни приходили к власти, очень быстро они приходят к выводу, что для благополучия страны необходима безопасность правителя, а значит, надо уничтожить всех врагов, поставить на колени всех сомневающихся…

5 90 6 11732 21.12
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Заголил НАТО союзничку Лучше бы российским властям осознать реалии. Навсегда закрыть тему «объединения». Признать не только на словах, но и на деле суверенитет Беларуси. Строить с ней отношения исходя из этого…

5 44 6 5900 11:07
Kполитика, белоруссия, общество, события
Интервью Персонально ваш

Роман Цимбалюк гость: Роман Цимбалюк шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН»

Сколько раз я вел за свою жизнь разговоров на тему ущемления русскоязычных, и все эти разговоры были только на русском языке…

5 45 6 12728 18.12
#слушать 44:30 8читать ;смотреть $скачать 10.2 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Скоро потребуют немедленно прекратить дышать Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест»...

5 504 6 68100 21.12
Kсша, газ, политика, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Дни цвета крови Преступления чекистов и их разнообразных подразделений и реинкарнаций не менее ужасны, чем преступления нацистов. И не убеждайте, что быть убитым под красной звездой было много приятнее, чем под черной свастикой…

5 323 6 44091 20.12
Kистория, политика, общество, мнения
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Долой Грету! Кто манипулирует Гретой? Еще раз. Политики? Концерны? Страны? Грета основала движение «Fridays for Future», за которым пошли сотни тысяч школьников Европы…

5 315 6 46243 19.12
Kэкология, политика, деньги, события
Новости

Путин сегодня обратился к личности Иосифа Сталина во время встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации Глава государства сказал, что Сталин, как бы к нему ни относились, не запятнал себя прямым общением с Гитлером, в отличие от некоторых лидеров европейских стран…

5 54 6 17646
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Не произошло. Ну, не смогла… Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За принятие документа проголосовали 133 государства, против — Украина и США, воздержались 52 страны…

5 102 6 15319 19.12
Kсша, украина, политика, общество, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Никакой свободы от таких людей получить нельзя Свобода такая материя, которая исчезает с первым убийством другого. За нее иногда, в очень редких случаях можно заплатить своей жизнью, но как только ты начинаешь платить чужой, она моментально истончается и исчезает…

5 175 6 27558 20.12
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Рейтинг самых цитируемых российских журналистов за 2019 год На первом месте главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов…

5 97 6 15867 20.12
Kрейтинги, общество, события, журналисты
Блоги

Илья Варламов блогер

Пелёнки из-под трупов и другие достижения отечественной медицины Может, хотя бы лекарств достаточно и кормят нормально? А-ха-ха-ха! Если вам не повезёт оказаться в больнице, лекарства вы будете покупать за свой счёт, кормить вас будут водой вместо супа, а спать надо будет на одноразовых пелёнках из-под трупов…

5 151 6 26578 08:08
Kобщество, фото, медицина, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

Это представление такого несостоявшегося царька или несостоявшегося романтика. Думать о народе, навязывая ему свои худшие черты…

5 114 6 21316 20.12
#слушать 01:45:41 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ

Популярное за неделю

Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова признала провал оптимизации в здравоохранении По словам Голиковой, обсуждается вопрос передачи здравоохранения на федеральный уровень, но не все регионы с этим согласны…

5 41 6 15074
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чем страшнее глухомань, чем чернее, безнадежней, грязнее, голоднее — тем блин выше уровень любви к путинизму. Чем хуже они живут, тем они меньше любят всяких либералов, тем они меньше любят всякую свободу…

5 69 6 123090 18.12
#слушать 51:56 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование

3198153
«Процессы литературных прототипов».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 25 6 6878 22.12
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Беда не в том, что он ничего не знает Если ему коллеги подбирают все, что, он знает об окружающей действительности — про законы российские и иностранные, про жизнь здесь и там, про интернет, про полицию, про жестокость, про войны, про суды. То и с историей у него точно так же…

5 251 6 285950 20.12
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Стрельба возле здания ФСБ: хроника событий Стрельба возле здания ФСБ: хроника событий Один сотрудник ФСБ погиб, 4 человека пострадали…

5 226 6 134717 19.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, происшествия, москва, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8227197
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4306698

Сегодня в эфире