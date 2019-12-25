Контрольно-счетная палата Петербурга проверит, как тратили бюджетные деньги на строительстве «Газпром Арены»

Сотрудники КСП начинали эту работу еще год назад, однако прервали ее из-за судебных разбирательств.



Проверка строительства «Газпром-Арены» пройдёт в следующем году. Председатель КСП Вадим Лопатников подтвердил «Эху», что она вошла в план работы. Ведомство будет готово вернуться к изучению бюджетных расходов на строительство стадиона, как только документы вернутся из судов. Арбитражные споры между подрядчиками и заказчиками стадиона стали причиной приостановки проверки. Лопатников отметил, что контрольно-счётная палата следила за расходами во время строительства. КСП возражала против смены подрядчика, однако в итоге согласилась с решением Смольного.

Сейчас неизвестна даже точная стоимость стадиона. Изначально Смольный называл сумму в 7 миллиардов рублей, но за время стройки эта цифра выросла более чем в шесть раз и превысила 43 миллиарда. Сроки окончания строительства неоднократно переносили. После окончания стройки правоохранители возбудили несколько уголовных дел, в частности против бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна.

Стадион «Газпром Арена» на Крестовском острове строили почти 10 лет. За время возведения объекта сменилось несколько подрядчиков, завершением арены занимался «Метрострой».