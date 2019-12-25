Репортеры без границ призывает освободить основателя Викиликс из британской тюрьмы из-за серьезного ухудшения здоровья

Правозащитная организация Репортеры без границ призывает освободить основателя Викиликс из британской тюрьмы из-за серьезного ухудшения его здоровья, сообщают зарубежные СМИ.

Как пишет сайт Дойче велле, около месяца назад несколько десятков врачей из разных стран мира единодушно высказались в пользу освобождения Джулиана Ассанжа из-под стражи, поскольку его жизнь находится в опасности. По мнению медиков, разоблачителя, которого хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных документов об операциях США в Ираке и Афганистане, необходимо перевести в университетскую клинику для оказания срочной медицинской и психологической помощи, иначе, цитата, «он может умереть». В конце мая представитель ООН по противодействию пыткам Нильс Мельцер заявил, что в тюрьме создатель всемирно известного сайта постоянно испытывает глубокую тревогу и ощущение угрозы со стороны окружающих. Два месяца назад Мельцер передал свои заключения о давлении на обвиняемого властям США, Великобритании и Швеции, однако те никак не расследуют сообщения о фактически «психологических пытках», которым подвергается Ассанж.

Посольство Эквадора в Лондоне, где последние годы укрывался Джулиан Ассанж, в апреле выдало его властям Великобритании, ссылаясь на нарушение международных конвенций. Лондонский суд в следующем месяце приговорил его к 50 неделям лишения свободы.